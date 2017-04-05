Число бедных россиян приблизилось к 20 миллионам

Число бедных в России приблизилось к 20 миллионам. За 2016 год граждан с доходами ниже прожиточного минимума стало больше на 1,5% – или на 300 тысяч человек.

Доля бедных от общей численности населения страны за год выросла с 13,3 до 13,5%. По данным Росстата, таких в России сегодня 19,8 миллиона.

Величина прожиточного минимума на основе данных IV квартала 2016 года была установлена в размере 9691 рубль. А средние доходы на душу населения в 3,6 раза выше прожиточного минимума – 35 970 рублей в месяц. При этом, как заявила в марте вице-премьер Ольга Голодец, за минимальный размер оплаты труда в стране работают почти 5 миллионов человек.

"Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тысячи рублей", – подчеркнула Голодец.

Анализируя зарплаты россиян, эксперты Росстата учитывали прожиточный минимум – эта сумма является чертой, разделяющей бедность (люди, зарабатывающие 1 прожиточный минимум) и нищету (зарплата ниже прожиточного минимума).

В итоге к нищим специалисты отнесли 3,02 миллиона работников, к бедным – 7,8 миллиона, к стандарту потребления немного выше бедности – 10,5 миллиона. Заработок на уровне стандарта потребления среднего класса зафиксирован у 3,6 миллиона граждан, а у 3,4 миллиона – выше среднего значения.

Наибольшее число работников с зарплатами ниже черты бедности, на ее уровне или чуть выше этого значения было зафиксировано в сельском хозяйстве (93 %) и легкой промышленности (93 %). В образовании около черты бедности или за ней находятся 87 % работников, в здравоохранении – 85 % работников, а в сфере предоставления коммунальных, социальных и прочих услуг, включая культуру и спорт, – 83 % работников.

В середине прошлого месяца были опубликованы и данные опроса РАНХиГС. Как установили социологи, почти 40 % населения России денег хватает только на еду, приводит данные "Лента.ру".

Тем временем более 60% россиян причисляют себя к социальным группам бедных и нищих. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости". Так, 22% респондентов считают себя нищими, 40% – бедными. Порядка 24% причисляют себя к социальной группе "выше черты бедности". Всего 12% считают, что они – средний класс. 1% причисляют себя к состоятельным гражданам и 1% – к богатым. В опросе приняли участие более 6,4 тысячи граждан.