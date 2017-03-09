Рублю предсказали стремительное падение

Известный экономист предсказал взрывную девальвацию рубля из-за валютного пузыря на рынке. Яков Миркин заявил, что в любой момент может произойти обвальное падение российской валюты.

Виной тому могут стать чрезвычайно большие объемы валютного рынка и участия в операциях в основном нерезидентов. Прямая торговля валютой иностранцами достигает сейчас 41%.

Если в дополнение к этому Центробанк России снизит ставку хотя бы на 2%, то рубль точно обвалится. Хотя, по мнению Миркина, регулятор может и сам начать плавное ослабление рубля, что станет заметно уже в ближайшие дни.

"Впереди – новые валютные приключения или даже четвертая взрывная девальвация, если курс рубля будет существовать без руля и ветрил", - сказал экономист в интервью "МК". Он отметил сильный разрыв между реальным и номинальным курсом рубля. Миркин считает, что курс национальной валюты объективно должен был бы составлять 70-72 рубля за доллар США.

Ранее Яков Миркин уже предсказывал обрушение курса национальной валюты, однако она наоборот укрепилась. Сегодня, 9 марта, на валютных торгах в Москве рубль также немного окреп.

В начале 2017 года многие эксперты также ожидали девальвации рубля по сценарию конца 2014-го. Они прогнозировали, что стоимость барреля нефти при этом упадет в среднем до уровня 45 долларов.

Напомним, в конце 2014 года Банк России повысил ключевую ставку до 17% и отпустил рубль в свободное плавание. В результате стоимость евро превысила 100 рублей, доллара – 80 рублей, через некоторое время котировки откатились назад.