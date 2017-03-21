Сбербанк введет плату за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что планируется взимать плату за снятие наличных в банкоматах финансовой организации с клиентов других банков. Новая мера коснется держателей карт Visa.
"Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась", – цитирует Грефа RNS. Ранее разрешение на проведение подобных операций выдало руководство компании Visa.
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