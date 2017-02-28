Москвичи получат бонусы по социальной карте

Каждый житель столицы сможет получить скидки в магазинах по социальной карте москвича. "Сейчас социальная карта в Москве выдается льготникам, но в дальнейшем ее сможет получить любой гражданин", – сообщил советник руководителя департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

По его словам, карту сделают "полезной". Например, оплачивая услуги ЖКХ, можно будет накопить баллы, а потом расплачиваться ими за покупки в магазинах-партнерах, передает сетевой портал "М24".

Сейчас социальные карты выдают только пенсионерам, школьникам, учащимся колледжей и вузов, беременным, инвалидам, а также жителям столицы, которые состоят на учете в органах социальной защиты.