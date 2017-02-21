Российские вузы получат от правительства 10 миллиардов

Правительство России выделило 10,3 миллиарда рублей ведущим вузам страны. Средства будут направлены на усиление конкурентоспособности в мировом научно-образовательном сообществе. Финансы распределят между 21 вузом. Учебные заведения были разбиты на три группы, от которых зависит размер денежной помощи.

Казанский федеральный университет и Московский физико-технический институт получат по 849,2 миллиона рублей. Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский госуниверситет и Уральский федеральный университет имени Ельцина могут рассчитывать на 482,2 миллиона рублей каждый, пишет газета "Известия". Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету и Южно-Уральскому государственному университету будет выделено по 141,5 миллиона рублей.