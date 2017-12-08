Россиян хотят обложить новым налогом

В правительстве обсуждают возвращение налога с продаж. Его могут ввести вместо налога на движимое имущество компаний, который начнут собирать с 2018 года.

Ставка сбора на движимое имущество в 2018 году составит 1,1%, а с 2019 года – 2,2%. Предприниматели активно выступают против, называя этот сбор налогом на модернизацию.

Один из вариантов власти видят в том, чтобы дать регионам право отменять налог на движимое имущество, но при этом ввести торговый сбор с оборота, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Возможная ставка нового налога не называется.

Эксперты полагают, что это предложение — возрождение налога с продаж, поскольку торговый сбор рассчитывают по размеру площади, а не выручки. Сейчас торговый сбор взимают только с торговых площадей в Москве. Ввести его имеют право и другие города федерального значения – Санкт-Петербург и Севастополь.

Напомним, что налог с продаж в России был введен в конце 1990-х и отменен в 2004 году. В 2014-м министр финансов Антон Силуанов заявил, что в правительстве обсуждают возвращение этого сбора.

С 2013 года компании не платят налог на новое движимое имущество. Если сбор снова введут, это отрицательно повлияет на модернизацию производства: чем больше оборудования, тем выше налог. Большинство регионов не смогут отменить этот налог из-за проблем с бюджетом.