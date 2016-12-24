Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог.

Меркель застали за покупками сегодня, 24 декабря. По словам очевидцев, она купила картофель, паприку, конфеты и творог. При этом она обошлась без традиционных рождественских изысков, например, гуся или вина. Общая сумма покупки не превышала сто евро, пишет газета Bild.

Во время похода в супермаркет канцлера сопровождали три охранника. Они не отходили от Меркель ни в зале, ни на кассе. Также отмечается, что политик пришла в магазин сразу после пресс-конференции и захватила с собой свои пакеты.

Напомним, недавно Ангела Меркель заняла третью строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии авторитетного журнала Forbes. Возглавляя главную экономику Евросоюза, канцлер имеет рычаги для воздействия на любое государство объединения, а также в некоторой степени определяет внешнеполитический курс стран содружества. Тем не менее Меркель может покинуть свой пост уже в 2017 году после очередных выборов.