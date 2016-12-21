Россия достигла успехов в импортозамещении

Несколько лет назад в России был объявлен курс на импортозамещение, по итогам которого отечественная продукция должна заменить на прилавках наших магазинах иностранные товары. И российские производители активно откликнулись на этот призыв, продемонстрировав, что нам самим, без помощи Запада по силам обеспечить свою страну необходимыми товарами и продовольствием.

Возьмем для примера Московскую область. Недавно там появилась новая сыроварня "Русский пармезан", где на основе исключительно российских технологий с применением современной техники готовят вкуснейший отечественный сыр. И если сначала потребители относились с некоторым недоверием к продукции неизвестного им завода, то теперь, распробовав его продукцию на вкус, они с удовольствием приобретают не только пармезан, но и йогурты, отмечая при этом великолепные вкусовые свойства продукции "Русского пармезана".

В соседней с Московской Тульской областью производственное объединение "ЖАК" также активно откликнулось на призывы к импортозамещению. Взявшись за задачу обеспечения области фруктами и овощами, предприятие смогло при этом значительно увеличить площадь обрабатываемых земель с 40 до более чем 1100 гектаров. Не отстают в деле обеспечения страны отечественными товарами и в Пензенской области, где компания "Тепличный комплекс" в прошлом году поставила на рынок 23 миллиона роз самых разных сортов, полностью обеспечив потребность своего региона в этом товаре.

Более того, процесс импортозамещения в России активно идет не только по отдельным продуктам, но и по целым направлениям. Так, весьма примечательна в этом плане история петербургского ресторатора Евгения Пригожина. После дефолта 1998 года, когда подорожавшая валюта сделала импортные вещи слишком дорогими для россиян, Пригожин был в числе первых бизнесменов, решивших заняться замещением иностранных товаров на отечественные. Что немаловажно, российское ни в коем случае не должно было проигрывать по качеству иностранному.

При этом Пригожин не побоялся посоревноваться с крупнейшей мировой сетью ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Ресторатор творчески и со смекалкой подошел к этому делу, открыв его "русифицированный аналог" под названием "Блин! Дональт’s". Вместо типичной американской еды и напитков, такие как гамбургеры, чизбургеры, колы и прочего, в новой отечественной сети закусочных подавали традиционные русские блюда: борщ, блины и многое другое. А запить все это можно было отменным квасом.

Как вспоминают участники рынка, никто и подумать не мог, что детище Пригожина сможет соревноваться по популярности с "Макдоналдс", первый ресторан которого был открыт в России еще в советское время. Как вспоминает один из петербурсгких чиновников, в планах было вывести "Блин! Дональт’s" не только на общероссийский, но и на мировой уровень. "Это действительно был первый успешный пример импортозамещения", – сказал он.

Успех проекта подтвердило количество открытых ресторанов. Так, за пять первых лет своего существования сеть разрослась до десятка точек. В открытии одной из них в 2002 году принял участие даже президент Чили Рикардо Лагос.



При этом в "Блин! Дональт’s" большое внимание уделяли названию своих блюд, не желая ограничиваться скучными и неинтересными наименованиями. Так, одним из пунктов меню ресторана было блюдо с забавным названием "квадрососисон", которому до сих пор посвящают свои мемы интернет-пользователи.

Однако в дальнейшем власти Санкт-Петербурга по каким-то причинам посчитали развитие аналога "Макдоналдс" неактуальным. Тем не менее, Евгений Пригожин в процессе над "Блин! Дональт’s" получил крайне полезный опыт, пригодившийся ему в дальнейшем. А профессиональные участники рынка неоднократно заявляли, что этот проект стал одним из первых успешных примеров импортозамещения в России, продемонстрировавшим, что наша сеть может успешно конкурировать даже с самыми крупными мировыми аналогами.

Говоря обо всем этом, нельзя не вспомнить об истории российского бекона, которая стала еще одним удачным примером конкуренции с западной продукцией. 200 лет назад на этом рынке доминирующее положение занимали Англия, США и некоторые другие страны. У них было налаженное производство, которое выпускало большие объемы продукции. Так, Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком бекона в Европу, сумев в 1908 году отправить на территорию Старого Света более двух миллионов тонн продукции.

Однако произошедшее к началу XX века в России экономическое чудо позволило нашей стране занять одну из ведущих позиций в производстве и импорте этого товара. Одним из центром здесь стал Курган, где с 1908 по 1911 годы производство бекона выросло с 40 до 110 тысяч пудов, которые производили четыре местные фабрики. А уже к 1914 году их продукция смогла успешно конкурировать в мировом масштабе с американскими и английскими аналогами. Как полагали тогдашние экономисты, к 1925 году Россия должна была занять первое место в мире по производству бекона. Однако начавшаяся в 1914 году Первая мировая война внесла свои коррективы в их прогнозы.

Несмотря на это, российская история учит нас, что не существует таких технологий, которые отечественные специалисты не смогли бы превзойти. Самое главное – упорный труд и вера в собственные силы. Только так мы сможем выполнить "Доктрину национальной безопасности", которая гласит, что к 2020 году наша страна должна на 80-85 процентов обеспечивать себя продукцией. Время, когда Россия не могла выжить без западного продовольствия прошло. Настала пора самим обеспечивать себя всем необходимым.



