Украина продаст последний газ на аукционе

Руководитель пресс-службы компании "Укртрансгаз" Максим Белявский опубликовал фотографию резервуара с газом. По словам Белявского, в емкости находятся "последние полкубометра российского газа", которые уйдут с молотка.

Фотография с резервуаром появилась на странице Белявского в Facebook. "Там последних полкубометра импортируемого российского газа для отечественных потребностей, это экспонат на благотворительный аукцион, который будет проводить DiXi Group" – подписал глава пресс-службы снимок.

В свою очередь издание "Корреспондент.net" поясняет, что аукцион состоится в конце декабря. Вырученные средства пойдут на помощь детскому дому в Северодонецке.

Напомним, ранее стало известно, что в первом квартале следующего года стоимость российского голубого топлива для Украины значительно вырастет. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Его заявление министра шло в контексте возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Договоренность об этом была достигнута еще в начале декабря на трехсторонней встрече при участии представителей России, Евросоюза и самой Украины. При этом чуть больше года назад Киев резко прекратил закупку российского газа под предлогом нежелания платить "стране-агрессору".

Впрочем, несмотря на достижение договоренностей о поставках газа, не снимается проблема его доставки европейским потребителям через украинскую территорию. Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о сохранении серьезных рисков для транспортировки российского голубого топлива, поскольку высока вероятность его незаконного изъятия украинской стороной. Более того, отметил председатель правления, Киев уже его отбирает. По утверждению Миллера, кража газа связана с его нехваткой на предстоящую зиму, которая, как обещают синоптики, будет очень холодной.