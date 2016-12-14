Финансовый олимп "Анкор Инвеста"

12 декабря 2016 года состоялось награждение победителей престижной ежегодной премии "Финансовый Олимп". В число лауреатов вошел инвестиционный бутик Анкор Инвест, получивший награду в номинации "Лучшая компания в сфере доверительного управления" из рук ведущего инвестиционного советника и риск-аналитика из США Лоуренса МакДональда.

Главным условием для попадания в число номинантов престижной премии стала успешная деятельность в рамках разработки и реализации эффективных инвестиционных стратегий . Помимо этого, оценивался высокий профессионализм в процессе управления доверенными средствами с непременным соблюдением четкого баланса между доходностью и возможными рисками.

Компанией, показавшей самые высокие результаты по этим параметрам, стала "Анкор Инвест": являясь партнером швейцарского инвестиционного холдинга GL Asset Management, она дает своим клиентам возможность пользоваться всем спектром передовых европейских технологий в области инвестиционного менеджмента.

Уникальным предложением "Анкор Инвест" являются рыночно-нейтральные стратегии, позволяющие при любой динамике рынка получать стабильную и высокую годовую доходность, многократно превышающую ставки по банковским депозитам.



По словам исполнительного директора GL Asset Management Владимира Михайлова, получившего награду для "Анкор Инвест", компания уже доказала свою эффективность даже в нынешнее неспокойное для финансов и экономики время. "Например, стратегия "Статистический арбитраж", которую реализуют портфельные управляющие GL Asset Management, обеспечила для наших клиентов стабильный доход даже в последние два непростых года. За это время не было ни одного месяца, когда динамика инвестиций наших клиентов уходила в минус", – сказал он.



Напомним, "Финансовый Олимп" – это одна из старейших и наиболее престижных деловых премий в России. Она вручается с 1995 года. При этом уже второй год независимым консультантом премии становится международная консалтинговая компания Price Waterhouse Coopers.



