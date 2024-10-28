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Понедельник 28 октября

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"Кубок Кремля – Гордость России!": прежние чемпионы и новые имена на пьедестале

"Кубок Кремля – Гордость России!": прежние чемпионы и новые имена на пьедестале
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19 октября в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов, чей опыт проведения турниров в Кремлевском дворце насчитывает более четверти века, поразил зрителей еще большим великолепием, красотой и масштабностью события.

На соревнования собралось более сотни пар, выступающих в разных категориях. Они представили на суд арбитров и зрителей свое искусство в латиноамериканских и европейских танцах.

Кто возьмет титул чемпионов по латине среди профессионалов, предсказывали многие и не ошиблись. Дуэт Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой хорошо знают и любят как российские поклонники, так и знатоки бальных танцев за рубежом. Они многократные чемпионы России, их имена всегда присутствуют в списках финалов таких престижных турниров как International, Блэкпульский фестиваль, чемпионатов мира и Европы. И вот в шестой раз на Кубке Кремля Кирилл и Валерия поднялись на высшую ступень пьедестала под овации почитателей танцевального спорта. В очередной раз доказав, что они сильнейшие на этом паркете и свои позиции от раза к разу лишь укрепляют.

Финалисты и победители Кубка Кремля Любители Латина
Финалисты и победители Кубка Кремля Любители Латина

За остальные места в финале боролись еще 22 великолепные пары из России, Китая, ЮАР и Италии. По итогу все места заняли российские пары. Вице-чемпионами снова стали Андрей и Анастасия Киселевы, бронзовыми призерами – Михаил Попов и Вероника Тамарова. Далее места распределились – Николай Паршиков и Алена Гурьянова, Тимур Юсупов и Валерия Ремина, Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова, Никита Горденков и Белла Бакарова. Николай и Алена, Никита и Белла только что сделали переход из любителей в профессионалы и это был их первый турнир в России в новом качестве и отличные результаты – выходы в финал.

Финалистка Алена Гурьянова рассказала о своих впечатлениях: «То, что сегодня нас судили такие мэтры как Донни Бернс и Гейнор Фейвезер, — это очень подстегивает. Это люди с таким статусом, с таким богатейшим опытом, с таким легендарным прошлым! Они четырнадцать раз выигрывали чемпионаты мира, становились чемпионами и в Кремле, а сейчас оценивали со своей высоты нас. Это, конечно, очень волнительно. И хочется показать себя с лучшей стороны и показать, возможно, где-то в нашем лице российский бальный танец, насколько у нас высокий уровень, потому что они давно не были здесь. Мы были закрыты на какое-то время в своем мире. Но мы сами знаем как кто развивается здесь, и хотим это продемонстрировать мировым легендам танца, насколько у нас чудесные проходят турниры, и что у нас реально очень сильный состав. И я не представляю, насколько сложно судьям было сегодня выбирать лучших из лучших. Тут нет слабых, тут реально все пары очень сильные!»

Николай Паршиков и Алена Гурьянова
Николай Паршиков и Алена Гурьянова

Интригующе складывались соревнования латинистов в категории любителей. Среди множества сильных танцоров выделялись два российских дуэта претендующих на Кубок Кремля — Таха Бату Чошар с Александрой Повзун и Шариф Мирханов с Анной Долгополовой. Обе пары уже становились победителями на прошлых турнирах в Кремле. В этот раз мнения арбитров склонились в сторону танца Шарифа и Анны, и теперь они двукратные обладатели Кубка Кремля. Таха и Александра, как и в апреле этого года, стали серебряными призерами. Бронзовые награды получили Илья Гавриков и Елизавета Борисова.

Совершенно непредсказуемым был исход турнира профессионалов в стандарте. Завершившие карьеру ведущие российские пары, уступили места на пьедестале и в финале тем, кто шел к высоким результатам. Среди таких танцоров сильнейшими в этот раз судьи посчитали пару Илья Головченко – Екатерина Стрелкова. Следом за ними на пьедестал поднялись Евгений Никитин и Анастасия Милютина, получившие серебряные награды. Третьи, бронзовые призеры — Владислав Коротченко и Анна Трензелева. 9 место заняли гости из Китая Юань Ици и Ся Юаньлинь, они поделились эмоциями:

Юань Ици: Мы впервые приехали в Россию, впервые выступали в Москве. Мы восхищены организацией турнира. Невероятно красивый зал и сам паркет просто необыкновенный, очень легко танцевалось на нем.

Ся Юаньлинь: Прекрасная атмосфера, такой мы нигде не видели! А российские танцоры демонстрируют очень высокий уровень, было интересно с ними соревноваться. Мы хотели бы в будущем еще приехать, поучаствовать и поучиться. Получить такой опыт на таком турнире — это очень ценно!

Юань Ици и Ся Юаньлин
Юань Ици и Ся Юаньлин

Самых восторженных отзывов заслужили и соревнования пар Про-Эм. Ученицы опытных танцоров в очередной раз продемонстрировали волю к победе и любовь к танцевальному спорту не меньше, чем девушки из категории профессионалов и любителей. А то мастерство, которое они показали на паркете, было высоко оценено не только судьями, но и публикой очень активно поддерживавшей танцоров данной категории.

Для этих пар организаторы провели три турнира. Одна группа соревновалась в европейской программе и две группы Леди A и Леди B в латине. В последней на паркет выходили партнерши более старшего возраста. Однако по темпераменту, энергии и желанию побеждать они ни в чем не уступали более молодым участницам.

Среди призеров можно увидеть как давно знакомые пары, так и новые имена, что еще раз доказывает, что движение Про-Эм продолжает развиваться и привлекает в свои ряды все новых и новых энтузиастов, влюбленных в танцы.

Результаты:

Леди А – Латина

1-е место — Кирилл Белоруков и Марина Максимова
2-е место — Павел Поваляев и Алина Рева
3-е место — Богдан Бернацкий и Варвара Скоч

Леди В – Латина

1-е место — Никита Павлов и Алена Бикузина
2-е место — Евгений Сверидонов и Ирина Цветкова
3-е место — Артем Грузин Анна и Моисеева

Европейские танцы

1-е место — Иван Новиков и Екатерина Жукова
2-е место — Евгений Мошенин и Екатерина Полкова
3-е место — Александр Борисов и Эльвира Усманова

В программе вечера были также выступления знаменитых танцоров, которые специально для события в Кремле подготовили шоу-номера. Среди них: Серей Сутырин и Наталья Сажина, Раймон ван ден Берг и Елена Токаренко из ЮАР. Обе пары приняли решение завершить карьеру и попрощаться с публикой на главном паркете России. Их потрясающие шоу тронули зрителей до глубины души, вызвав восторженные аплодисменты.

Сергей Сутырин и Наталья Сажина
Сергей Сутырин и Наталья Сажина

Поклонники бальных танцев были счастливы снова увидеть своих кумиров – мировых легенд: Донни Бернса, президента Всемирного танцевального совета, и Гейнор Фейвезер, 14-кратных чемпионов мира, Хайди Бернс, Мирко Саккани. Все они вошли в команду арбитров турнира, что добавило волнения и ответственности соревнующимся.

Доминик Бернс и Джулиана Геккер
Доминик Бернс и Джулиана Геккер

Но самым трогательным моментом этого вечера стало выступление Бернса… юного Бернса, финалиста чемпионата мира среди юниоров, чемпиона США – Доминика Бернса с Джулианой Геккер. За всю историю проведения кремлевских турниров это было первое выступление юниоров на паркете этого зала, и, конечно, оно запомнится и российской публике, и юным танцорам как связь поколений.

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28 октября 2024, 12:55
Фото: пресс-служба РТС
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