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Ушла еще одна звезда: скончался актер из фильма "Возвращение мушкетеров"

Ушла еще одна звезда: скончался актер из фильма "Возвращение мушкетеров"
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Поколение блестящих советских актеров продолжает терять лучших представителей. Накануне стало известно об уходе из жизни еще одного гениального артиста.

Сергей Кустов чуть-чуть не дожил до 78 лет. О печальном событии сообщает "Пятый канал". Долгие годы актер жил и работал во Львове. Сцена Первого академического театра для детей и юношества впитала стала для Кустова вторым домом. Он сыграл на ней больше сотни ролей.

Причина ухода из жизни немолодого мужчины не уточняется. О месте и времени церемонии прощания близкие пообещали сообщить дополнительно. Очевидно, что театральный мир понес невосполнимую утрату после ухода из жизни Сергея Кустова.

В кино актер снимался с 1966 года. Зрители наверняка помнят его блестящие роли в культовых лентах того времени: "Д’Артаньян и три мушкетера", "Государственная граница", "Пусть он выступит". В начале нового века актер сыграл в фильмах: "Возвращение мушкетеров", "Анна Герман", "Шулер".

5 декабря 2023, 07:13
Свечи. Фото: © Maksim Konstantinov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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