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Культура
Москва слезам не верит

Москва слезам не верит

Фильм Владимира Машкова "Москва слезам не верит" с Верой Алентовой в главной роли теперь есть бесплатно и в хорошем качестве.
прочитано 121 раз

Киноконцерн "Мосфильм" выложил в открытый доступ архив любимых советских фильмов, и теперь их можно посмотреть бесплатно и в хорошем качестве. В список опубликованных лент попала и картина 1979 года "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Машкова.

Москва слезам не верит – смотреть онлайн

1 серия

2 серия

Интересные факты

  • Основные действия ленты разворачиваются в Москве. В кадре можно увидеть знаковые локации: станции метро "Новослободская" и "Охотный ряд", сталинские высотки на Котельнической набережной и площади Восстания. Меньшов снимал в Ленинской библиотеке, на улице Горького, на Гоголевском бульваре, у Театра киноактера.
  • Владимир Меньшов сыграл в небольшом эпизоде. Он исполнил роль друга Гоши, который присутствовал на пикнике.
  • Генсек Леонид Брежнев смотрел фильм "Москва слезам не верит" еще до премьеры. Он был в восторге.
  • За первый год картину Меньшова посмотрело 85 миллионов человек. Для проката ленту купили сто стран мира.
  • Статуэтку "Оскар" режиссер фильма "Москва слезам не верит" взял в руки только в 1989–м – спустя много лет после награждения. На церемонии "Ника" режиссеру дали подержать приз. Предполагалось, что он вернет статуэтку после мероприятия, но режиссер этого не сделал.

Известные цитаты

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион!

У меня станок сломался, который деньги печатает.

Какие люди и без охраны!

Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает?

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Кадр youtube.com
Автор: 12 марта 2022, 02:29

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