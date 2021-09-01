Умер скрипач Игорь Ойстрах

Мировая общественность потрясена трагическим известием. Стало известно, что ушел из жизни скрипач и дирижер Игорь Ойстрах.
Стоит отметить, что народный артист прожил 90 лет. Ойстрах продолжительное время страдал от болезни, передает "Радио 1".
Мировая общественность потрясена трагическим известием. Стало известно, что ушел из жизни скрипач и дирижер Игорь Ойстрах.
Стоит отметить, что народный артист прожил 90 лет. Ойстрах продолжительное время страдал от болезни, передает "Радио 1".
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