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Культура

В США раздали премии "Оскар"

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Спустя многие годы церемония вручения кинопремий "Оскар" продолжает оставаться заметным событием в мире мирового кинематографа. Впрочем, все чаще раздаются голоса недовольных, жалующихся на политически мотивированную раздачу призов, предсказуемость или другие грехи, замеченные ими при раздаче наград.

Как бы то ни было, раздача призов и титулов в 2021 году уже состоялась. Как и предсказывали многие эксперты, лучшим фильмом была признана лента "Земля кочевников". Режиссер картины Хлоя Чжао получила статуэтку как лучший режиссер.

Награду за лучшую мужскую роль получил актер Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме "Отец". Аналогичную награду за женскую роль вручили Френсис Макдормэнд из все той же "Земли кочевников".

За лучшую женскую роль второго плана награды удостоилась актриса Юн Е Чжон, сыгравшая в фильме "Минари", также претендовавшем на многие награды. Дэниэл Калуя получил свою награду в той же номинации, но как мужчина, за роль в фильме "Иуда и черный мессия".

Лучим фильмом на иностранном языке была признана лента "Еще по одной", а лучшей анимационной полнометражной лентой – мультфильм "Душа".

За оригинальный сценарий награду получил фильм "Девушка, подающая надежды". Награду за адаптированный сценарий, в свою очередь, дали ленте "Отец". Фильм "Довод" получил награду за лучшие визуальные эффекты.

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26 апреля 2021, 08:23

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