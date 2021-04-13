Народный артист Желтоухов скончался после длительной борьбы с болезнью

Народный артист РСФСР Игорь Желтоухов скончался в возрасте 76 лет. Трагическое известие сообщила пресс-служба Хабаровского краевого музыкального театра.

Отмечается, что в последние годы актер боролся с тяжелым недугом. У Желотоухова остались супруга и двое сыновей. О дате и месте прощания сообщает позднее.

Игорь Желтоухов служил в Хабаровском краевом музыкальном театре с 1971 года. Он получил звание народного артиста в 1990 году. Также был награжден "Золотой маской" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.