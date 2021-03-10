Советский артист умер в Норвегии

В возрасте 95 лет не стало Народного артиста Иосифа Конопацкого. Свой земной путь он завершил 8 марта в городе Тронхейм в центральной части Норвегии, передает сайт VSE42.RU. О произошедшем рассказала дочь актера. По ее словам, мужчина успел 7 марта дозвониться ей с сестрой и заранее поздравить их с праздником. Назавтра его не стало.
В Норвегии артист оказался не случайно – он долгое время жил там. Службу в театре Иосиф Конопацкий начал еще в 1948 году. Завершил карьеру он 21 год назад, в 2000-м.
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