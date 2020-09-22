Ушел из жизни переводчик романа "Улисс"

Физик, философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий ушел из жизни в возрасте 79 лет, передает РИА ФАН. Он прославился благодаря тому, что перевел на русский язык знаменитый роман Джеймса Джойса "Улисс", а также другие произведения этого автора.
Физик, философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий ушел из жизни в возрасте 79 лет, передает РИА ФАН. Он прославился благодаря тому, что перевел на русский язык знаменитый роман Джеймса Джойса "Улисс", а также другие произведения этого автора.
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