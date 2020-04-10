Ушел из жизни заслуженный артист России

Актер Центрального академического Театра Российской армии Сергей Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщила пресс-служба учреждения. Дата и место прощания станут известны позднее.
Как передает РИА ФАН, Сергей Комаров служил в театре с 1972 года. Заслуженный артист играл в постановках "Экзамены никогда не кончаются", "Мы – русский народ", "Мандат" и других. Также он выезжал в горячие точки – в Афганистан и Чечню.
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