Владимир Путин отреагировал на смерть Юрия Бондарева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося писателя Юрия Бондарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.
По его словам, произведения Юрия Бондарева особенно ценят люди старшего поколения. Его творчество стало прекрасным примером повествования о героическом прошлом народа.
Напомним, что Юрий Бондарев умер на 96-м году жизни в Москве. Писатель участвовал в Великой Отечественной войне. В числе его наиболее выдающихся работ – произведения "Батальоны просят огня", "Горячий снег" и "Тишина", передает URA.ru.
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