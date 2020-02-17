Знаменитый кинорежиссер умер в возрасте 82 лет

Знаменитый режиссер Георгий Шенгелая скончался в возрасте 82 лет в Грузии. Трагическое известие сообщил телеканал "Рустави". Причина смерти кинодеятеля не раскрывается.
Напомним, что с 1961 года Георгий Шенгелая работал на киностудии "Грузия-фильм". Он снял такие картины, как "Алавердоба", "Пиросмани" и "Все хотят любви", передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Надоело жевать ковёр
ЛИОНУ на мыло
Очень хочется назад в СССР
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать