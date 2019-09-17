Народный артист России умер в возрасте 80 лет

Народный артист России, хоровой дирижер Валерий Успенский скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания станут известны позднее.
В 1956 году Валерий Успенский окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки, а спустя четыре года – Ленинградскую консерваторию. Он был заведующим кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщает "Вечерняя Москва".
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