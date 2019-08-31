Умер известный российский художник

Не стало одного из основателей арт-центра Санкт-Петербурга "Пушкинская, 10" и товарищества "Свободная культура" художника Сергея Ковальского. Он ушел из жизни в возрасте 71 года, написала сегодня в своем Facebook куратор центра Юлия Рыбакова.
"Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов", —говорится в посте Рыбаковой. Ковальский получил известность как художник-нонконформист. Также он писал стихи и вел несколько проектов арт-центра. Кроме того, он состоял в ассоциации искусствоведов и историков искусства, а также в международной федерации русскоязычных писателей.
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