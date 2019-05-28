Венский бал в Москве побил новый рекорд
Волновалась, кажется, все. Организаторы – чтобы туалеты гостей строго соответствовали дресс-коду, чтобы декорированный к балу Гостиный двор поражал великолепием, чтобы столы ломились от яств. Дебютантки – чтобы туфли не натерли, чтобы партнер не подвел, чтобы движения не были перепутаны или забыты.
Каждый год сюда съезжается около двух тысяч гостей из разных стран – политиков, дипломатов, бизнесменов... В этот раз Венский бал был посвящен объявленному в России Году театра. Именно этим объясняется присутствие в зале большого числа артистов. Например, Любовь Толкалина стала соведущей президента Российского танцевального союза Станислава Попова.
Несколько месяцев он занимался с дебютантами, обучая их премудростям поведения на паркете. Причем для многих молодых людей классические танцы до сей поры были terra inkognita. Но как хотели они научиться – не танцевать, нет! – летать по залу, парить! В белых платьях, почти невесомые, они напоминали ангелов.
Подготовка к этому вечеру у каждой отняла несколько месяцев. И как тут не вспомнить, как ехала на свой первый бал толстовская Наташа Ростова! "Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по‑бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены, – читаем в "Войне и мире". – Ростова в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все были одеты как нельзя лучше".
Состояние вымышленной героини романа вполне понимают реальные дебютантки Венского бала в Москве. У каждой, как у Ростовой, "глаза разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца".
А какое удовольствие было смотреть на кавалеров в черных фраках, белых перчатках, лакированных ботинках. Даже не верится, что еще утром они ехали в метро в джинсах и футболках. Кажется, биение их сердец, многократно усиленное, слышали все. И вот – начало!
Дебютанты прошли торжественным полонезом, а затем исполнили веселую польку. По завершении официальных речей настал самый волнующий момент – первый вальс! После него к танцующим дебютантам присоединились гости, которые до полуночи танцевали вальсы, польки и галопы… А после традиционной русской полночной кадрили пришло время танго и фокстрота, джайва, квик-степа, ча-ча-ча и румбы. Причем в этом году гости бала установили новый рекорд – станцевали полночную кадриль восемь раз подряд.
Казалось, время остановилось и не хотелось возвращаться в реальность. Но праздник тем и хорош, что имеет обыкновение заканчиваться, чтобы сладость ожидания новой встречи была сильнее. Подготовка к будущему Венскому балу в Москве уже началась.
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Авиаперевозчики захотели всеобъемлющей проверки
Поклонники молятся за популярного ведущего
О состоянии мужчины рассказала жена
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Коллеги-ворье и убийцы
Никогда не видел голой девушки в живую
Однополые браки.
Друг заделал ребенка
Шкивает из стороны в сторону...
Муж трансвестит
Подарил ужасную машину
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
кто скучает по ссср?
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Тимати посвятил Децлу песню
Баба трансвестит
Орифлеймь
Стыдно ли быть содержанкой?
Ещё немного о сексе?
Почему девушки не делают первый шаг?
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?