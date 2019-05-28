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Культура

Венский бал в Москве побил новый рекорд

Фото: www.globallookpress.com
"Alles walzer (вальсируют все)!" – дал команду распорядитель бала, и сотни гостей закружились в танце. Вальсы, польки и галопы – знаменитый Венский бал в Москве длился до утра!
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Волновалась, кажется, все. Организаторы – чтобы туалеты гостей строго соответствовали дресс-коду, чтобы декорированный к балу Гостиный двор поражал великолепием, чтобы столы ломились от яств. Дебютантки – чтобы туфли не натерли, чтобы партнер не подвел, чтобы движения не были перепутаны или забыты.

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Сюжеты Эксклюзив

Каждый год сюда съезжается около двух тысяч гостей из разных стран – политиков, дипломатов, бизнесменов... В этот раз Венский бал был посвящен объявленному в России Году театра. Именно этим объясняется присутствие в зале большого числа артистов. Например, Любовь Толкалина стала соведущей президента Российского танцевального союза Станислава Попова.

Несколько месяцев он занимался с дебютантами, обучая их премудростям поведения на паркете. Причем для многих молодых людей классические танцы до сей поры были terra inkognita. Но как хотели они научиться – не танцевать, нет! – летать по залу, парить! В белых платьях, почти невесомые, они напоминали ангелов.

Подготовка к этому вечеру у каждой отняла несколько месяцев. И как тут не вспомнить, как ехала на свой первый бал толстовская Наташа Ростова! "Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по‑бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены, – читаем в "Войне и мире". – Ростова в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все были одеты как нельзя лучше".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Состояние вымышленной героини романа вполне понимают реальные дебютантки Венского бала в Москве. У каждой, как у Ростовой, "глаза разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

А какое удовольствие было смотреть на кавалеров в черных фраках, белых перчатках, лакированных ботинках. Даже не верится, что еще утром они ехали в метро в джинсах и футболках. Кажется, биение их сердец, многократно усиленное, слышали все. И вот – начало!

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дебютанты прошли торжественным полонезом, а затем исполнили веселую польку. По завершении официальных речей настал самый волнующий момент – первый вальс! После него к танцующим дебютантам присоединились гости, которые до полуночи танцевали вальсы, польки и галопы… А после традиционной русской полночной кадрили пришло время танго и фокстрота, джайва, квик-степа, ча-ча-ча и румбы. Причем в этом году гости бала установили новый рекорд – станцевали полночную кадриль восемь раз подряд.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 

Казалось, время остановилось и не хотелось возвращаться в реальность. Но праздник тем и хорош, что имеет обыкновение заканчиваться, чтобы сладость ожидания новой встречи была сильнее. Подготовка к будущему Венскому балу в Москве уже началась.

Автор: Феликс Грозданов28 мая 2019, 14:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые участницы Бала дебютанток

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