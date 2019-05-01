Умер заслуженный артист РСФСР

Умер артист театра и кино Дагун Омаев. Ему было 76 лет, передает пресс-служба Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.
Уточняется, что за свою карьеру он сыграл более 40 ролей в кино. Омаев был кавалером ордена Кадырова.
Сделано неутешительное заявление
Артист в ближайшее время не выйдет на сцену
Певцу пришлось нелегко
Вячеслава Володина атакуют с Украины?
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Мигранты..это зло?
Жениться лучше на мусульманке.
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Задолбала Пугачева.
Бузова
Почему все хотят изучать английский?
У Гордона жена таджик,ахаха
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему девушка должна слушаться?
Хочу Ребенка
Как вы относитесь к Лопыревой?
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Переспали на первом свидании
Квартира Началовой Юлии
Про алкоголь
Колхозник командует Кремлём.
Поможет ли психолог?
Папина любовница стерва
что такое шизофрения?
Вегетарианцы долго не живут
Много глупых парней
Пожелала смерти подруге
Я из Нальчика
Что дарить брату?