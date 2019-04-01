Скончался знаменитый писатель

В Мадриде умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Литератору был 91 год.
Его считали человеком, который открыл второе дахание в испанской литературе после Гражданской войны. Точная причина смерти писателя пока не сообщается, передает телеканал "360".
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