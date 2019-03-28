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Новые данные о состоянии Добронравова

прочитано 259 раз

Источник из окружения поэта-песенника Николая Добронравова опроверг слухи о его госпитализации, передает "Царьград". Напомним, ранее в СМИ сообщали, что у автора легендарных хитов ухудшилось самочувствие и он был доставлен в больницу.

28 марта 2019, 20:26

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