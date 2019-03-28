Добронравова увезли в больницу

Легендарный российский поэт-песенник Николай Добронравов был доставлен в одну из больниц Москвы из-за ухудшения самочувствия, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что он проходит лечение в стационаре. Николай Добронравов известен такими стихами, как "Беловежская пуща", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой" и многими другими хитами.
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