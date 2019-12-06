Названы лучшие фильмы 2019 года

Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов уходящего года. Ленты из списка имеют большой шанс получить номинацию на премию "Оскар".
По мнению экспертов, лучшими картинами 2019 года стали фильмы "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе. В список также вошли ленты "1917", "Дело Ричарда Джуэлла", "Прощание", "Кролик Джоджо", "Достать ножи", "Маленькие женщины" и "Брачная история".
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
В самом деле - ответьте.