Ушел из жизни автор песен Кобзона и Лещенко

Известный композитор Юрий Маркелов умер на 70-м году жизни в своей квартире на Страстном бульваре в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собеседника. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания станут известны позднее, уточняет "Пятый канал".
Юрий Маркелов писал камерно-симфонические произведения. Его композиции звучат в таких фильмах, как "Портрет", "Оптический контакт" и "Миссия пришельцев". Песни музыканта исполняли Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, передает "Вечерняя Москва".
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