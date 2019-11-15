Продюсер "Списка Шиндлера" умер в возрасте 87 лет

Хорватский продюсер Бранко Лустиг скончался в возрасте 87 лет в Загребе. Трагическую новость сообщили хорватские СМИ. Причина смерти кинодеятеля не называется.
Напомним, в 1980 году Бранко Лустиг переехал в США. Продюсер участвовал в создании таких картин, как "Гладиатор", "Ганнибал" и "Список Шиндлера". За последний фильм он был удостоен премии "Оскар".
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