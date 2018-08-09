Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь

Названа причина смерти актрисы Тамары Дегтяревой. Старейшая артистка московского театра "Современник" долгие годы боролась с очень коварным заболеванием.

Как рассказали в театре, Дегтярева умерла от остановки сердца. У 74-летней актрисы был диабет, на фоне которого развились проблемы с сосудами, а впоследствии ослабело и сердце, передает РИА ФАН.

В "Современнике" еще не определились с местом и датой проведения гражданской панихиды. Театр обещал уведомить, как только будут согласованы все детали похорон Дегтярявой.

По словам пресс-секретаря "Современника", артистка хотела, чтобы ее кремировали. Однако сейчас решение о погребении будут принимать родственники.

О том, что Тамара Дегтярева долгие годы страдала от коварной болезни, рассказал и актер Николай Иванов. "Я знаю, что у нее была трагическая история – у нее не было ноги. Мы с ней встречались и перезванивались", – заявил он в беседе с РЕН ТВ. "Она человеком была замечательным, очаровательным человеком. Очень хорошая актриса", – отметил Иванов.

Как писали Dni.Ru, Тамара Дегтярева скончалась 9 августа. О смерти актрисы сообщили на официальной странице театра в соцсети. "Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", – говорилось в заявлении.

Тамара Дегтярева работала в "Современнике" с 1970 года. Также она преподавала актерское мастерство во ВГИКе. На ее счету более ролей в 30 кино, самые заметные – в фильмах "Вечный зов" и "Эшелон".

В ноябре 2012 года актрисе ампутировали ногу, но это не помешало ей выходить к зрителям. Последней работой Тамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась на сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.