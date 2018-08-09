Актриса Тамара Дегтярева умерла после долгой борьбы с болезнью

Скончалась старейшая актриса московского театра "Современник" Тамара Дегтярева. Ей было 74 года. Долгое время артистка сражалась с серьезным заболеванием. "Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", – сообщается на официальной странице театра в соцсети.

Последней работой Тамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась на сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.

Тамара Дегтярева родилась 29 мая 1944 года в Подмосковье. Она окончила ВТУ имени Щепкина. Сразу после университета была принята в труппу МТЮЗ. Спустя пять лет актриса перешла в "Современник", где и проработала до самой смерти. Дегтярева была старейшей актрисой "Современника". Кроме работы в театре она преподавала актерское мастерство. Причем трудилась Тамара Васильевна во ВГИКе.





Россияне навсегда запомнят ее по роли Агаты Савельевой в фильме "Вечный зов". "Тамара Васильевна Дегтярева была моей женой по истории "Вечного зова". У нас были с ней чрезвычайно трогательные отношения в самой истории. Дважды ждала своего Ивана Савельева из заключения. И потом она трагически погибла во время налета бандитов", – вспомнил совместную работу с Дегтяревой актер Николай Иванов.

В реальной жизни у Тамары Васильевны тоже была драма. Актриса так и не получила "женского счастья". Непродолжительное время она была женой театрального режиссера Юрия Погребничко. Детей Дегтярева так и не родила.