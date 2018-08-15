В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Успенский написал трогательные строчки в середине лета 2017 года. К стихотворению он приложил свое архивное фото. В коротком произведении писатель рассказал о болезни:
Вот какой я был горячий,
А сейчас уже лежачий.
Надоело мне лежать.
Все – бежать, бежать, бежать.
Поклонники увидели в этих строчках предсмертную записку. Народ посчитал, что Успенский предчувствовал смерть и намекнул миру о своей скорой кончине.
Эдуард Успенский умер 14 августа. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием, передает "360". Смерть писателя стала шоком для россиян.
Народ в Сети благодарит автора за созданных им персонажей: Успенский подарил миру Чебурашку и Крокодила Гену, Дядю Федора, Матроскина и Шарика, Дядюшку Ау, Братьев Колобков, Веру и Анфису, Ивашку из дворца пионеров. Несколько поколений россиян выросли на историях, придуманных писателем.
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