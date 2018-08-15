В последней работе Успенского нашли предсмертную записку

Эдуард Успенский скончался поздно вечером 14 августа. Ему было 80 лет. Писатель боролся с тяжелым заболеванием и предчувствовал скорый конец. За год до смерти он опубликовал в соцсети стихотворение, в котором попрощался с миром.



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