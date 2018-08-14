Умер Эдуард Успенский
В Москву писатель вернулся в начале августа. До этого он находился в немецкой клинике. Сообщается, что на Родине ему стало хуже, однако от госпитализации Эдуард Успенский отказался. Последние две недели он не вставал с кровати.
Успенский скончался в своем доме в Новой Москве. Рядом с писателем была жена.
Эдуард Успенский известен как автор детских книг. Он создал Крокодила Гену, Чебурашку, героев "Каникул в Простоквашино" и многих других персонажей, хорошо знакомых всем с детства.
Наомним, 9 августа стало известно, что Эдуарду Успенскому потребовалась срочная медицинская помощь. Он потерял сознание на глазах жены в собственном доме. Прибывшие на место медики отметили, что писатель крайне слаб и направили к нему специалистов, которые должны были скорректировать лечение онкологического заболевания.
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