Умер режиссер фильма "Собибор"

Во Франции скончался кинорежиссер Клод Ланцман. Ему было 92 года, передает France Press.
В течение последних нескольких дней режиссер был очень слаб. Кинодеятель умер в своем доме, в окружении близких.
Клод Ланцман создал множество работ о холокосте. Самыми известными его картинами стали "Собибор" и "Живой и уходящий".
Примадонна отказалась прийти к артисту
Актриса взвалила на себя слишком большую ношу
Супруга принца Гарри уже несколько дней не выходит на связь с родителем
Латиноамериканец порадовал фанатов