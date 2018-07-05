Известный российский музыкант госпитализирован с инфарктом

Гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев экстренно госпитализирован – у него диагностирован инфаркт миокарда. Музыкант в тяжелом состоянии помещен в реанимацию одной из столичных больниц, передает Life.ru.
Николай
Девлет-Кильдеев работает с "Моральным кодексом" с 1989 года. Он является не просто гитаристом, но и музыкальным руководителем коллектива.
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