В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем

Концерт рок-группы Hollywood Vampires раскалил "Олимпийский". Особенно неистовствовали поклонницы: Джонни Депп едва успевал уворачиваться от летевших в него бюстгальтеров.



Дамское белье было повсюду на московском концерте Hollywood Vampires. Джонни Депп прицепил один из бюстгальтеров на гитару, другим украсил микрофон. Hollywood Vampires исполнили хиты Дэвида Боуи, Pink Floyd, Led Zepplin. Возможно, количество летающих интимных предметов туалета возросло благодаря сделанному Деппом признанию в особой симпатии к русским девушкам.

Депп вышел на сцену столичного "Олимпийского" вместе с Элисом Купером и гитаристом группы Aerosmith Джо Перри. 30 мая музыканты Hollywood Vampires зажгут в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, передает РЕН ТВ.



