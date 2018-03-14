В Пушкинском музее открыли тайную комнату

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Среда 14 марта
Лента новостей
17:58
Бизнесу в России станет легче работать
17:10
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
16:51
Меркель пережила покушение после победы на выборах
16:50
Под Москвой семья с двумя детьми насмерть отравилась газом
16:45
Екатерина Стриженова об измене и разрушении всего
16:43
Муж заставил российскую актрису сделать аборт
16:30
Экскаватор упал с моста на электричку в Москве
15:57
"У вас неделя": Мэй выгнала российских дипломатов из Британии
15:50
Второму ребенку Лободы предрекли печальную участь
15:43
Порошенко набросился на Путина
15:30
Густобровая модель снялась полностью голой
15:27
Как перестать тратить деньги впустую
15:26
Интеллект передается по наследству
15:22
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком
15:14
Енот выполнил опасный трюк на глазах у сотрудников МЧС
15:01
Модные тренды наступившей весны
14:59
Россиянка родила во время купания в море
14:51
Озверевший поп из "Дома-2" до полусмерти забил воющую жену
14:49
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию
14:45
Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой (видео)
14:43
Ученые: Рождение детей вредит женскому здоровью
14:43
Савичева перепугала народ сообщением о Фадееве
14:38
Экстремально опасная вспышка на Солнце вызвала мощнейший магнитный удар
14:34
Землю ждет глобальное вымирание
14:34
Опасной авантюре Трампа в космосе нашли объяснение
14:31
Семья предателя Скрипаля повесила его отравление на взбешенную сватью
14:10
Сергей Шнуров даст мастер-класс для желающих разбогатеть
14:09
Сумасбродного Панина из-за огромного долга оставляют без штанов
14:08
Завистница Смехова обозвала Навку сволочью
14:04
"Золотой голос" скончался от остановки сердца в бассейне
14:02
Володин: Запад мечтает о послушном президенте России
13:56
Пассажирка взорвала интернет нелепым пением в метро
13:46
Босс занялся сексом с подчиненной прямо в кабинете (видео)
13:40
Вышла путаница: хирург отрезал москвичке интимные места
13:30
В центре Москвы на балерину упала глыба льда
13:21
Зачем отравили Скрипаля
13:15
Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
13:13
Оскандалившаяся Собчак обнародовала интимное фото
13:12
Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета
13:07
Собчак признали королевой скандальных дебатов
13:04
У москвича отобрали монеты за 330 тысяч рублей
12:46
На границе с Украиной подняты по тревоге войска
12:45
Полиция номинировала на "Оскар" раскаявшегося хулигана
12:21
Ученые раскрыли неожиданное преимущество психопатов
12:15
Огромное НЛО засняли на видео
12:11
Ангелу Меркель избрали канцлером Германии
12:03
Сел в лужу: Навального поймали на вранье
12:02
Названа дата повышения пенсионного возраста
11:49
Учитель скормил собаку черепахе на глазах у школьников
11:48
Вскрылась хитрость отца Фриске с наследством
11:47
Известный блогер нашел интересную причину побывать на Камчатке
11:45
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
11:33
Вспыльчивый пенсионер топором раскроил знакомому череп
11:31
Третье совещание спикеров парламентов Евразии может пройти в Турции
11:25
Обледеневшая Москва погрузилась в хаос
11:22
Какая косметика опасна для здоровья
11:17
Москвичей отправили в гастрономическую кругосветку
11:14
Молодые ученые помогут законотворчеству
11:08
Назван эффективный способ омолодить тело
11:06
Как бешеный зверь: Темникова показала итог дебоша Бузовой
11:02
Главные весенние скидки в интернет-магазинах
10:55
В петербургской школе произошла поножовщина
10:45
Какая неловкость: Трамп заставил Тиллерсона глотать подтухшую еду
10:44
Смертельная авария со скорой помощью попала на видео
10:36
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
10:33
Пенсионер зарезал любовницу и ее мужа с перерывом в 15 лет
10:23
Запад возмутился поездкой Путина в Крым
10:16
На Украине пытались взорвать памятник польским солдатам
09:59
Максим Галкин откровенно о срыве и передозировке
09:58
В аварии с трамваем в Ульяновске пострадали семь человек
09:57
Секс-инструктор поделилась оригинальным способом борьбы с прыщами
09:49
Меркель заставили ударить Россию в спину
09:32
В Перми поезд протаранил бензовоз
09:26
Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем
09:17
После шумихи с онкологией Мария Аронова вышла замуж
09:10
Запад поменял мнение о роли России в гибели Boeing MH17
08:55
Трагическая судьба профессора Стивена Хокинга
08:43
Почему Олег Табаков отказался от своего имени
08:40
Взрыв машины в центре Челябинска попал на видео
08:31
Порошенко призвал сорвать выборы в России
08:30
Подмосковная электричка сбила человека
08:21
Россия и США оказались на грани боевых действий
08:01
При пожаре в Люберцах погибли люди
07:08
Умер знаменитый ученый Стивен Хокинг
22:00
Зудина перенесла нервные срывы
21:59
Под Москвой автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину
21:35
Избившего невесту красавца из "Дома-2" назвали животным
21:34
На севере Москвы ограбили таксиста
20:54
Замерзающая Украина пожаловалась на "коварную" Россию
20:39
Стало известно о разводе Марьянова перед смертью
20:26
Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея
20:09
Как распознать подростка-наркомана
20:04
Киев поглумился над опозорившейся из-за Крыма Собчак
19:57
Эксперт призвал усилить административный контроль за ЦБ
19:53
Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток
19:41
При взрыве в Петербурге пострадали дети
19:20
К чему снятся роды
18:49
Как правильно общаться с тещей
18:43
Анджелина Джоли шокировала интимными отношениями с детьми
18:12
В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Умер Олег Табаков
Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу
Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея
Известный ученый: Табаков умер еще 4 года назад
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Культура

В Пушкинском музее открыли тайную комнату

Фото: wikipedia.org
В погоне за молодой аудиторией музеи классического искусства вынуждены сегодня прыгать выше головы. Создание масштабных инсталляций и арт-объектов, проведение перформансов и концертов, ночные экскурсии и специальные кураторские показы – все это сегодня востребовано. Музеи открывают недоступные прежде для посторонних пространства – водят экскурсии в запасники, реставрационные мастерские, на крыши. Исаакиевский собор, например, пускает теперь не только на колокольню, но и в закрытые прежде подвалы. А музей изобразительных искусств имени Пушкина решил открыть доступ в святая святых – кабинет директора Марины Лошак. Корреспондент Dni.Ru первым очутился в тайной прежде комнате.
прочитано 693 раза

Старинная дубовая дверь ведет в кабинет директора прямо из Итальянского дворика, который напоминает внутренний дворик флорентийского палаццо Барджелло и украшен копией статуи Давида.

Марина Лошак возле своего кабинета. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

"Я вижу, как люди часто заглядываются на дверь, пробуют туда войти, – рассказала Марина Лошак. – Думала сделать в двери глазок, чтобы все желающие могли туда заглядывать. Но было жалко дверь, которая стоит тут уже более ста лет. В итоге мы решили открыть это пространство, сделать музей для людей более открытым". 

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Изначально директорский кабинет в Пушкинском – комната с семиметровыми потолками и огромными, сохранившимися с 1912 года окнами. Но Марина Лошак попросила художника Александра Бродского переосмыслить и наполнить это казенное пространство, вдохнуть в него жизнь, превратить в художественное высказывание.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

В итоге кабинет был поделен на две части и полностью преобразился. Нижняя – это "концентрат" музея с его атрибутами, темное пространство, лабиринт из шкафов и стеллажей с предметами искусства. В старых витринах чего только нет: восточные тюбетейки, осколки древних сосудов, слепки с египетских статуэток и даже коллекция… рыбьих пузырей! 

Рыбьи пузыри. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Копия картины Брейгеля, длинный антикварный стол со стульями, за которым директор проводит совещания. Тут же, среди сокровищ и древностей, стоят стеллажи с альбомами по искусству и компьютеры. Сотрудники музея работают и, кажется, не замечают, что их рабочее прежде помещение теперь стало арт-пространством.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Появившийся теперь второй этаж – место концептуальное. Это пустая, ярко освещенная комната с одиноким письменным столом и стулом, личными вещами Марины Лошак – платьем, западноукраинской иконой на стекле из ее же домашнего собрания (она коллекционирует головные уборы и предметы наивного искусства). Белоснежную стерильность места нарушает только свисающая почти до пола люстра. 

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Посмотреть на все это можно, записавшись на сайте. Правда, открывать директорский кабинет планируется всего дважды в неделю и для ограниченного круга – не более восьми человек за сеанс. Стоит поспешить – в нынешнем виде проект будет существовать около трех месяцев, потом другой художник переосмыслит пространство.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

А в 2021 году основное здание музея будет закрыто на реставрацию. К этому времени, по словам Лошак, появится новое здание депозитария, выставочное пространство для произведений импрессионистов и постимпрессионистов, реставрационный центр, галерея старых мастеров и научно-информационный центр "Дом текста".

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Автор: Феликс Грозданов14 марта 2018, 12:33

комментарии

Политика

Опасной авантюре Трампа в космосе нашли объяснение
Собчак признали королевой скандальных дебатов
Какая неловкость: Трамп заставил Тиллерсона глотать подтухшую еду
Запад возмутился поездкой Путина в Крым

Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова об измене и разрушении всего
Муж заставил российскую актрису сделать аборт
Воробьева засняли лижущимся с бородатым мужиком
Второму ребенку Лободы предрекли печальную участь

Проишествия

"Золотой голос" скончался от остановки сердца в бассейне
Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой (видео)
Вышла путаница: хирург отрезал москвичке интимные места
Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета

Lifestyle

Эрнсту дали миллиард на бесовщину
В Пушкинском музее выставили рыбьи пузыри
Актер Граф умер от рака
На кого Табаков оставил МХТ
Шоу-бизнес

Завистница Смехова обозвала Навку сволочью

Актриса не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Савичева перепугала народ сообщением о Фадееве

Певица заинтриговала многочисленных фанатов
Шоу-бизнес

Второму ребенку Лободы предрекли печальную участь

Скоро популярная исполнительница снова станет матерью
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова об измене и разрушении всего

Актриса дала откровенное интервью

Гороскоп

Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи

Фоторепортажи

Беременная Лобода появилась в "голом" платье
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
Каким запомнился Олег Табаков
Беременная Зейналова вышла в свет

Спорт

Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию
Белоруссия просила Бьорндалена предать Норвегию
Бутырская заподозрила Медведеву в обмане
Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира

Регионы

Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем
Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток
Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru