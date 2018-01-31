Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро

Мэрилин Монро была секс-символом для многих, но не для Куинси Джонса. Известному американскому композитору и музыканту не нравилась форма грудей знаменитой актрисы. Все попытки друзей познакомить аранжировщика с секс-бомбой терпели фиаско.

Познакомить Куинси Джонса с Мэрилин Монро неоднократно пытался певец Фрэнк Синатра, но композитор и продюсер упорно отказывался от встреч с иконой Голливуда. По его словам, пышные формы звезды не возбуждали, а отталкивали.

"Это было невероятно. Фрэнк всегда пытался свести меня с Мэрилин, но у нее была грудь, похожая на груши, чувак", – поделился воспоминаниями 84-летний композитор.

Джонс признался, что ему всегда не хватало женского внимания и любви, ведь он не знал мать. Личная жизнь у него протекала бурно: музыкант был трижды женат, в этих браках родились семеро детей.

Несмотря на прохладное отношение к Монро, свою жизнь он сравнил с самым известным ее фильмом "Некоторые любят погорячее" ("В джазе только девушки"). "Большие оркестры – они похожи на *** школы дрессировки (собак. – Прим. ред.). А тем более в этом *** гастрольном турне... Девочки так и бегают: "Я так люблю трубачей!" "А я – гитаристов!", "А я – саксофонистов!" Вот так и ехали", – рассказал пожилой мачо.

Настойчивость журналиста издания GQ, решившего выяснить, почему Джонс отверг Мэрилин, заставила того понервничать: "Давай не будем об этом говорить. Все, мы эту тему закрыли!"

"Я работал с двумя самыми дикими ублюдками на планете - Рэем Чарлзом и Фрэнком Синатрой. Они были симпатичными парнями. Девочки, которых они хотели, принадлежали им. И эти ребята показали всем, как с ними надо обращаться", – подвел итог беседы на личные темы Джонс.

Куинси Джонс – известный американский композитор, аранжировщик, музыкант и продюсер. Был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2013 году.

Мэрилин Монро – голливудский секс-символ 1950-х годов. Скончалась в 1962-м (предполагали самоубийство или передозировку наркотиков), после развода с драматургом Артуром Миллером.