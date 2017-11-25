Тайные любовницы Фиделя Кастро

Личная жизнь руководителей государств – тайна за семью печатями, но после ухода в мир иной как правило всплывают пикантные подробности буйной молодости правителей. Dni.Ru собрали информацию о женщинах Фиделя Кастро и выяснили, что команданте был не только революционером, но и настоящим мачо.

Год назад, 25 ноября 2016 года была перевернута одна из главных страниц истории Кубы – в возрасте 90 лет ушел из жизни Фидель Кастро. Последний динозавр уходящей коммунистической эпохи, завораживающий оратор, идейный вдохновитель всех коммунистов планеты – это все о нем. Кастро был живой легендой. Лидер Кубинской революции пережил многих своих друзей и врагов: Джона Кеннеди, Никиту Хрущева, Мао Цзэдуна и Леонида Брежнева.

Команданте сумел обойти своих политических соратников и оппонентов еще в одной сфере – в любовной. Фиделю Кастро приписывали целый гарем жен, любовниц, просто революционных подруг и батальон детей. Грешить ему ничто не мешало – в 1962 году Кастро был отлучен от церкви указом Папы Иоанна XXIII за организацию коммунистической революции на Кубе.





После революционных событий 50-хх годов Кастро приобрел фантастическую популярность, женщины бросались к нему на улицах и кричали под окнами: "Я хочу от тебя ребенка!". Первое время он беззастенчиво пользовался своей славой. Острословы называли Фиделя "любовником нации" и приписывали ему сотни любовниц и до 20 внебрачных детей.

Газета The New York Times в 2008 году сообщала, что команданте состоял в отношениях более чем с 35 тысячами женщин, но поверить в это сложно. Издание ссылалось на одного из бывших кубинских чиновников, который утверждал, что Кастро спал по меньшей мере с двумя разными женщинами в день более сорока лет подряд. В официальной биографии лидера кубинской революции указано, что он был влюблен трижды, но и в это трудно поверить – все-таки у красавца Кастро в молодости не было отбоя от женщин.

Официальной женой Фиделя считалась Мирта Диас-Баларт, от которой у него был единственный сын. Брак был заключен в 1948 году, а уже в 1955 супруги развелись. Согласно официальным данным и утверждениям некоторых исследователей, Кастро больше не вступал в законный брак. Сегодня 89-летняя Диас-Баларт живет в Испании.

В начале XXI века во Франции вышла книга Сержа Раффи в названии которой Castro l'infidèle заложен каламбур, обыгрывающий имя команданте – "Неверный Кастро" (Фидель в переводе с латинского – верность). Писатель утверждал, что у Кастро около двадцати детей от разных женщин, раскиданных по всему миру.

Например, в Майами живет Франсиска Пупо по прозвищу Соломинка. Она появилась на свет после того, как в 1953 году Кастро познакомился с молодой девушкой из Санта-Клара. Уроженка немецкого Бремена Марита Лоренц стала любовницей 33-летнего Фиделя сразу после победы кубинской революции. Поговаривали, что она была агентом ЦРУ, засланной для того, чтобы отравить команданте. Они познакомились на корабле, капитаном которого был отец лидера кубинской революции. Лоренц забеременела от Кастро, но судьба их общего ребенка неизвестна.

Первой леди Кубы, по мнению западных журналистов, могла бы считаться высокая светловолосая женщина с зелеными глазами по имени Далия Сото дель Валье, на которой Фидель Кастро будто бы был женат с 1980 года и которая родила ему пятерых детей, всех на букву "А": Алекса, Александра, Алехандро, Антонио и Анхелиту. Продолжительное время возлюбленной Кастро была его секретарша Селия Санчос, ее называли третьей гражданской женой. В 1985 году она покончила жизнь самоубийством.

Но самой шокирующей любовной историей кубинского лидера стала его возможная связь с Мэриллин Монро. В конце 90-х годов в США вышли разоблачительные статьи о ее участии в заговоре против Фиделя. Якобы в мае 1962 года звезда Голливуда, идя навстречу пожеланиям своего тайного любовника, президента Джона Кеннеди, согласилась вступить в интимную связь с Кастро и склонить его к отказу от сотрудничества с СССР. Ничего из этого, как известно, не вышло, а сама Монро свела счеты с жизнью при весьма странных обстоятельствах в августе 1962 года.



