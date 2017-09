У знаменитой актрисы сериалов нашли рак

"Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них", – сообщила на своей странице в Twitter Джулия Луис-Дрейфус.

Актриса не унывает и даже находит положительные моменты в сложившейся ситуации. "Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза", – отметила она.

Джулия нашла в себе силы и призвала общественность не закрывать глаза на проблему онкологии: "Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью".

Just when you thought... pic.twitter.com/SbtYChwiEj