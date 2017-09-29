У знаменитой актрисы сериалов нашли рак

У голливудской актрисы Джулии Луис-Дрейфус диагностировано онкологическое заболевание. Как рассказала 11-кратная обладательница премии "Эмми", ей предстоит пройти курс лечения.

"Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них", – сообщила на своей странице в Twitter Джулия Луис-Дрейфус.

Актриса не унывает и даже находит положительные моменты в сложившейся ситуации. "Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза", – отметила она.

Джулия нашла в себе силы и призвала общественность не закрывать глаза на проблему онкологии: "Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью".

Как себя чувствует актриса, не уточняется. Также Джулия предпочла не раскрывать подробности лечения, передает Eg.Ru.

Джулия Луис-Дрейфус получила всемирную известность в 1989 году, после выхода сериала "Сайнфелд". Артистка была девять раз номинирована на "Золотой глобус", но получила статуэтку лишь в 1994 году за лучшую женскую роль второго плана в "Сайнфелде". Кроме того, Луис-Дрейфус завоевала 11 "Эмми" и разделила первое место по количеству полученных телевизионных наград с актрисой Клорис Личмен.