Онкологию Задорнова уничтожает сомнительный целитель

Журналисты провели собственное расследование, чтобы узнать, что за целитель спасает Михаила Задорнова от рака. При этом личность этого человека вызвала сомнения у представителей СМИ.

Целитель Лео Шах занялся Михаилом Задорновым в августе. Якобы спустя 14 сеансов сатирику стало лучше. Представители прессы решили выяснить, кто такой этот целитель. На официальном сайте Лео Шаха сказано, что он "профессор, доктор медицинских наук, народный целитель СССР, биоэнерготерапевт", а также помогает людям, которым официальная медицина уже помочь практически не в состоянии.

Кроме того, Лео Шах "входит в семерку дипломированных российских (тогда еще советских) биотерапевтов, которым разрешено заниматься целительством без дополнительного лицензирования. Диплом ему был выдан в 1989 году еще в Советском Союзе. Его лечению поддаются самые тяжелые онкологические заболевания, ВИЧ-инфекции, гепатиты…"

Журналисты выяснили, что Лео Шах это псевдоним Льва Борисовича Шахновича. В официальной биографии сказано, что его историческая родина – Польша, куда он и переехал в постперестроечные годы. Судя по базам данных, родился Шахнович в поселке Шиханы Саратовской области. Найти подтверждений тому, что он оканчивал медицинский вуз, а также сведений о научных работах и педагогической деятельности (без этого не присваивается звание "профессор") репортерам не удалось. Не ясно и то, как Шахнович получил в СССР диплом биоэнерготерапевта, передает сайт "Комсомольская правда".

На сайте Лео Шаха указано, что он награжден Европейским орденом имени Н. Пирогова. Есть даже фото документа на немецком языке. Однако в фонде Пирогова сказали, что Лео Шаха в списках лауреатов ордена нет.

Также на интернет-ресурсе Шаха сообщается, что он награжден грамотой Российского фонда Людвига Нобеля. Журналисты позвонили в офис фонда в Санкт-Петербург. "Я не подписывал грамоту Шахновичу, – заявил руководитель фонда Людвига Нобеля Евгений Лукашков. – Никаких экстрасенсов мы не награждали, у нас солидная организация".

Примечательно, что журналисты не смогли найти ни мест работы Шаха, ни источников доходов. Зато обнаружили сведения о покупках им дорогих иномарок и квартиры на Кутузовском проспекте в Москве. А еще у Шаха двойное гражданство – российское и польское.

Тогда репортеры обратились к хирургу-онкологу, академику, директору онкоцентра им. Н. Н. Блохина Михаилу Давыдову с вопросом, могут ли народные целители спасать от рака. Тот был весьма категоричен. "Никакой экстрасенс не в состоянии помочь раковому больному! Я вообще не понимаю, кто такие биоэнерготерапевты. Они лечат своей энергией? Бред полный! Раковому больному это не поможет – бесполезно. И так называемый эффект плацебо не улучшит состояния ракового больного. Существуют официальные виды помощи, это единственное, что работает. Остальное – ерунда", – приводит слова Давыдова издание.