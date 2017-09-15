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Культура

Снявший "Физрука" Том Сойер встретил своего принца

Кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"
Том Сойер – Федя Стуков – начал сниматься в кино еще в пять лет. Актер вырос, стал известным режиссером и продюсером, снял "Физрука", "Восьмидесятые", "Адаптацию" и в свои 45 все равно чувствует себя тем киношным сорванцом.
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"Что осталось? Кроме внешнего, все осталось. Честно говоря, я абсолютно себя не чувствую в том возрасте, который уже подкатывает. Какой-то жизненный опыт есть, и это хорошо. Но в душе я все такой же подросток. Ну, может быть, 20–25-летний, не больше. Я на волне до сих пор, стараюсь следить за всякими молодежными вещами. Я люблю движуху, меня от нее качает. Меня качает то, что качает моего ребенка, ему 10 лет. Мне все интересно – хайп, не хайп. Рэп-баттл, само собой. Просто однажды я встретил такого человека, он был принцем", – рассказал Федор Стуков накануне своего 45-летия изданию МК.

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Кстати, принц был самым настоящим, бельгийским. Ему было за 60, но он гонял на болиде в "Формуле-1", по улицам с ветерком ездил на кабриолете под Prodigi, сорил деньгами и не выглядел на свои годы, рассказал Федор Стуков. Вероятно, пример этого принца и сейчас помогает режиссеру и продюсеру оставаться в форме и не чувствовать прожитых лет. Разве что только с точки зрения полученного жизненного опыта. "Для меня этот принц идеал", – признался Федор.

Может быть, по этой причине он и не стал на съемочной площадке этаким Карабас-Барабасом. По собственному признанию Стукова, он – добрый режиссер.

"Это вынужденно. Пока мне жалко актеров, но может быть, когда-нибудь я стану режиссером, который их ненавидит. А сейчас я актеров очень люблю, вхожу в их положение. Просто мне кажется, что атмосфера добра, вменяемости дает лучший результат, нежели когда все на нерве и на повышенных тонах... Когда говорят, что "Физрук" – безнравственное кино… Это очень доброе кино про маленьких людей в жестоком мире, которые делают правильный моральный выбор", – считает Стуков.

Маленьким человеком в жестоком мире был и Том Сойер – пожалуй, это самая известная роль Феди Стукова. Чтобы сыграть сорванца, юному тогда актеру пришлось прочитать книгу. После этого стало понятно как играть.

"Говорухин очень классный. Прежде всего я прочел книгу – и мне стало все понятно. Даже предлагал Станиславу Сергеевичу снять какие-то сцены, и он пару раз со мной соглашался. Том Сойер – это роль на сопротивление, поэтому мне было интересно" – признался Федор. 

"Актерство – это не очень мое. Да, я поступил в театральный институт, но все время понимал, что жить с такой тонкой душевной организацией, расстраиваться, когда тебе не дают ролей, – нет, это не для меня. Но я знал, что мне нужно накопить жизненный опыт, иначе невозможно стать режиссером. Я очень долго ждал, я тертый парень, терпеливый. И очень рад, что не бросил эту мечту, не свернул", – поделился воспоминаниями Стуков. 

По его словам, он всегда был чем-то занят. Может, поэтому и не спился в 1990-е, как многие другие "звезды".

"Я всегда был при деле. То на телевидении работал, то снимался в "Петербургских тайнах" – это тоже были 90-е. Документальное кино снимал, за которое даже ТЭФИ получил. О концлагерях. Я же в детстве хотел быть футбольным комментатором, даже комментировал футбол на НТВ+, чемпионат России. Целый год!", – рассказал режиссер.

"Мы прошли через перестройку, через 90-е, и все лучшее, самое яркое было тогда, ничего круче уже не будет. И черт с ней, с этой политикой!", – заключил повзрослевший Том Сойер.

Автор: Алексей Минин15 сентября 2017, 19:32

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