Художница грудью нарисовала Порошенко в бане

Эпатажная художница Ирина Романовская нарисовала грудью президента Украины Петра Порошенко. Глава государства изображен на картине в красных трусах, с трезубцем и веником в руках.

Свое творение Ирина назвала "Девятый вал Порошенко". На картине Петр Порошенко изображен к крайне забавном виде. Украинский лидер в красных трусах сидит на скамейке в бане. В одной руке он держит веник, а в другой – трезубец.

По словам художницы, таким образом она отреагировала на попытку Порошенко присвоить творения Ивана Айвазовского к "украинскому наследию". Интересно, что Ирина использует весьма пикантный инструмент для нанесения краски на полотно – свою прекрасную, пышную грудь.

Эта техника – индивидуальная фишка художницы, которая и себя считает арт-объектом. В коллекции Романовской также есть картины с "грудными" изображениями Филиппа Киркорова, Алишера Усманова, Александра Проханова, Владимира Познера и Елены Мизулиной в образе Бабы-яги. А совсем недавно Ирина также изобразила Владимира Путина и Дмитрия Медведева в образе "реальных пацанов".

Эпатажная художница явно гордиться не только своими работами, но и прекрасными, пышными формами. Ирина регулярно радует подписчиков в соцсетях своими откровенными фотографиями.