В Москве бесплатно покажут фильмы Карена Шахназарова

В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы Карена Шахназарова. Демонстрация работ режиссера, приуроченная к его 65-летию, пройдет с 6 по 26 июля, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Жители и гости города смогут увидеть 14 картин, среди которых "Американская дочь", "Белый тигр", "Курьер", "Мы из джаза" и "Палата №6". Первый сеанс состоится в четверг, 6 июля, в кинотеатре "Космос".