От Шнурова ушла солистка

Солистка группировки "Ленинград" Василиса Старшова еще в июне сообщила, что "пропустит пару концертов". На одной сцене с Сергеем Шнуровым ее больше не видели – не появилась она даже на юбилейном концерте коллектива. Солистка подтвердила опасения поклонников и призналась, что решила уйти из группы.

Сергей Шнуров долго обходил стороной вопрос отсутствия солистки на концертах. Спустя какое-то время он был вынужден признать – девушка устала и сказать, где она находится в данный момент, нельзя. "Что отвечать? Если на вопрос "где она?", никто, кроме нее самой не знает точного ответа. Где-то не здесь", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Подтверждения опасений фанатов как "Ленинграда" в целом, так и его очаровательной солистки в частности, поступили от самой Василисы Старшовой. "Ребзя, здорова! Дела такие: Да, я больше не пою в Ленинграде (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – ошарашила она своих подписчиков в Instagram.

"У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. 💪🏽😹🤘🏽 Спасибо всем, за ваши добрые слова, волнения и поддержку.❤️ Ну и в ближайшем будущем... ждите.😈", – добавила она.

Публикация от Vasilisa Starshova (@vasilisastarshova) Июл 10 2017 в 10:23 PDT

Несмотря на то, что внутренне многие поклонники готовились к подобному исходу, все равно были ошарашены известием. Они сошлись во мнении, что Василиса Старшова была на своем месте в качестве солистки "Ленинграда" и от этого выигрывала как она сама, так и группа.

Отметим, за несколько дней до этого признания Старшова выложила на своей страничке видео с отдыха, на котором она исполняет песню в оперной манере. "Ушла в оперу. 😌 #дача #отдыхаем", – лаконично прокомментировала она.