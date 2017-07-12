Две голые женщины сорвали концерт Вуди Аллена

Полуголые феминистки устроили скандал на концерте Вуди Аллена. Две женщины ворвались на сцену и пытались зачитать обвинения в сексуальном насилии в адрес известного режиссера.

Американский режиссер Вуди Аллен выступал с оркестром "Новый Орлеан" в Гамбурге. Во время концерта, где-то на 20-й минуте, на сцену выскочили две активистки скандального движения "Фемен". Их груди и спины были исписаны обвинениями метра кинематографа в предполагаемом жестоком обращении с детьми. Феминистки выкрикивали лозунги против сексуальных правонарушений.

ПО ТЕМЕ Необычные факты о Вуди Аллене

"Фемен" обвинили Аллена в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними, а его окружение – в "замалчивании" ситуации. Активистки попытались зачитать письмо приемной дочери Аллена Дилан Фэрроу, однако охрана вывела девушек со сцены.

Topless Feminist Activists Disrupt Woody Allen Jazz Concert in Germany (Video) https://t.co/asx1XqvI0I pic.twitter.com/uqE8tvNI0p — Forums4Games (@F4GSocial) 12 июля 2017 г.

Обвинения в растлении режиссером приемной дочери Дилан впервые прозвучали из уст его бывшей жены Мии Фэрроу. Это произошло после того как Аллен ушел от нее к другой их приемной дочери – уроженке Кореи Сун-И Превин. Впоследствии сама Дилан в открытом письме рассказала подробности изнасилования ее Алленом, напоминают "Вести".

Topless protesters disrupt Woody Allen concert in Hamburg https://t.co/duAEqPr3Mr pic.twitter.com/RNvzf0AZRJ — The Local Germany (@TheLocalGermany) 12 июля 2017 г.

Сам режиссер все обвинения в свой адрес отрицает, называет это попыткой мести со стороны бывшей супруги. С ним согласилась и прокуратура Нью-Йорка, отказавшись в свое время возбуждать дело в отношении оскароносного режиссера.