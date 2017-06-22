Марион Котийяр пригласила в свою спальню

На этой неделе нас ждет много долгожданных киноновинок. Наконец-то вышли в прокат пятая часть "Трансформеров", драма Павла Чухрая "Холодное танго", а также комедия, в которой красотка Марион Котийяр и ее муж сыграли самих себя.

"Вечно молодой"

В комедии "Вечно молодой" режиссер Гийом Кане решил снять в главных ролях себя и свою жену, французскую актрису Марион Котийяр. Причем он даже не стал менять имена героев, чем дал повод критикам считать, что картина – не что иное, как смелый ответ на сплетни о проблемах в отношениях пары.

В центре сюжета – история любви когда-то успешного пожилого актера и его молодой жены, кинокарьера которой достигла пика. Получилось очень легкое и милое кино, в котором Марион и Гийом фактически играют самих себя. Ну а зрителю выпадает редкая возможность заглянуть за дверь спальни знаменитых супругов.

"Трансформеры: последний рыцарь"

Поклонники легендарной франшизы "Трансформеры" три года ждали новой части, и наконец-то она вышла в прокат. По сюжету люди продолжают воевать с трансформерами, однако Землю ждет новая опасность. В разных точках планеты появляются загадочные сооружения, природа которых известна лишь историку Эдмунду Бертону (Энтони Хопкинс). Главным героям приходится сплотиться, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу.

"Холодное танго"

Вышла в прокат военная драма Павла Чухрая "Холодное танго", которая впервые была представлена зрителям на прошедшем в Сочи фестивале "Кинотавр". События картины разворачиваются в маленьком городке, который пережил оккупацию немецких войск во время Второй мировой.

Главный герой возвращается с войны и влюбляется в прекрасную литовскую девушку. Однако его ждет страшное открытие: любимая – дочь врага.