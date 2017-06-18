Пять лучших сериалов о жизни врачей

18 июня в России отмечают День медработника. В связи с праздником Dni.Ru решили вспомнить самые удачные сериалы о непростой жизни людей этой прекрасной помогающей профессии.

"Доктор Хаус" (США)

Пожалуй, этот легендарный сериал уже стал медицинской классикой кинематографа. Выдающийся врач Грегори Хаус невероятно циничен, рационален и бесконечно талантлив. Некоторые поклонники сериала утверждают, что после его просмотра стали намного лучше разбираться в медицине и даже рискуют самостоятельно ставить себе диагнозы.

"Части тела" (США)

Главные герои сериала – два талантливых пластических хирурга Шон и Кристиан. Они готовы на все ради того, чтобы помочь своим капризным пациенткам стать привлекательнее или остановить старение. Однако друзья-медики совершенно по-разному относятся к жизни и к работе. Шон серьезный и искренний, а Кристиан – циничный разгильдяй, который думает только о деньгах и сексе.

"Больница Никербокер" (США)

Действие этой медицинской драмы разворачивается в 1900 году в нью-йоркском госпитале "Никербокер". В клинике врачи борются за жизнь пациентов, однако им отчаянно не хватает современных технологий, инструментов и даже обезболивающих. Со смертью главного врача управлять госпиталем начинает молодой хирург Джон Тэккери, он циничен, хорошо образован и в свободное от работы время пытается побороть свою тайную зависимость от наркотиков.





"Самара" (Россия)

Самара – прозвище главного героя сериала, врача скорой помощи. Изо дня в день ему приходится бороться за жизнь своих пациентов, часто нарушая этические нормы и правила. Иногда Самаре даже приходится выступать в роли психолога, ведь иногда душевные проблемы людей оказываются важнее физических. И чем больше нагрузка на работе, тем больше накаляется атмосфера в семье врача.

"Склифосовский" (Россия)

Еще одна картина о непростой жизни врачей скорой помощи. Главный герой картины – хирург Олег Брагин – жесткий, умный и харизматичный. Ему предстоит пройти много сложных испытаний, чтобы наладить отношения с окружающими на работе и в личной жизни.